As atividades e ensaios do Grupo Municipal de Teatro de Rio Negro retornam no próximo dia 27 de fevereiro. Se você deseja atuar, conhecer mais sobre essa arte e fazer parte desse grupo incrível, essa é a oportunidade.

Os ensaios acontecem no Centro Municipal de Cultura Agostinho Paizani Filho, com início às 19h. Participe!