Na noite desta terça-feira (16) os vereadores de Rio Negro aprovaram um requerimento solicitando a implantação de uma faixa de pedestre elevada na Av. Saturnino Olinto em frente ao Colégio Estadual Presidente Caetano Munhoz da Rocha.

Segundo os vereadores é necessária uma faixa elevada de pedestres no local devido ao grande movimente de veículos no local. Na opinião deles a faixa de pedestres dará mais segurança ao atravessar a rua, principalmente no período de aulas.