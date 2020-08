Falta de água em alguns bairros em Rio Negro motiva Câmara a pedir esclarecimentos a Sanepar

A falta de água nos bairros Campina dos Andrades, Seminário e Sítio dos Rauen, voltou a ser assunto na Câmara de Rio Negro. Os vereadores aprovaram um requerimento solicitando informações à Sanepar na última terça-feira (25).

No último final de semana a três localidades voltaram a ficar sem água. Segundo os moradores a falta de água está virando rotina e não foi o primeiro final de semana que eles ficaram com as torneiras vazias. Outra reclamação é a falta de comunicação, eles não são avisados com antecedência que os bairros irão ficar sem água.

Além de pedirem informações referentes a falta de água, os vereadores também solicitaram que a Sanepar avalie e realize estudos para a instalação de uma caixa d’água na localidade, no ponto mais alto da Campina dos Andrades. Para os vereadores a instalação da caixa d’água resolveria parte do problema nas três comunidades.