A constante falta de água nas torneiras dos moradores do bairro Jardim Zelinda foi assunto de um requerimento na sessão do último dia 15 na Câmara de Rio Negro.

Os vereadores estão pedindo explicações a Sanepar, questionando os motivos da falta de água e solicitando informações quanto a um prazo para a estabilização do sistema de fornecimento.

A população do bairro está preocupada com a falta de água, ainda mais agora com chegada do calor, e quer uma posição da Sanepar.