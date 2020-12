Faltando poucos dias para a inauguração, marquise da nova Capela Mortuária de Rio Negro desaba

Compartilhar no Facebook

Na madrugada do último sábado (28) a população e Rio Negro foi surpreendida com a queda da marquise na nova Capela Mortuária que estava na sua fase final de construção. A previsão de inauguração da Capela estava prevista para este mês ainda. No momento da queda chovia em Rio Negro.

A nova capela fica em frente ao Cemitério Municipal, na rua Coronel Joaquim Teixeira Saboia. O novo espaço municipal para velórios foi projetado com dois espaços amplos e modernos, tendo um total de 284,44m². O valor da obra é de R$ 364.327,09.

A empresa responsável pela construção é a LIC Construção Civil Ltda da cidade da Lapa-PR.

A Prefeitura já abriu um processo de sindicância para apurar os fatos e elaborar o um laudo técnico para apontar as causas que levaram à queda da marquise.

Segundo a administração municipal eventuais responsabilidades e prejuízos deverão ser ressarcidos pela empresa responsável pela obra que mantém a previsão de inauguração da obra para este mês.

