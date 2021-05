Família teria sido proibida de sepultar ente querido no cemitério de Rio Negro

Compartilhar no Facebook

O motivo seria a falta de espaço para novos túmulos

Após familiares supostamente terem sido impedidas de realizar sepultamento no cemitério de Rio Negro por falta de espaço para novos túmulos, a Câmara de Vereadores aprovou na terça-feira (11) requerimento solicitando informações ao executivo referente a atual situação do campo santo municipal.

Os vereadores querem saber a atual situação do cemitério municipal com relação à capacidade para sepultamentos e quais serviços são de responsabilidade da Prefeitura para a realização de sepultamentos e outros cemitérios.

Segundo informações, a família impedida de realizar o sepultamento no cemitério municipal teve que fazer o enterro do familiar no cemitério da localidade da Barra Grande, onde sem apoio técnico tiveram eles mesmos que preparar a cova e realizar o sepultamento.