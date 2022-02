Famílias atingidas pelo temporal continuam sendo atendidas em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Equipes estão trabalhando na reconstrução das casas e no enfrentamento das demais dificuldades registradas

O temporal ocorrido na última semana provocou diversos estragos no município de Rio Negro. O granizo, que em algumas regiões foi bastante intenso, deixou telhados e vidros quebrados em diversas residências. Cerca de 200 famílias tiveram suas casas atingidas, ocasionando danos materiais e perda de eletrodomésticos, móveis e utensílios. Para amenizar as dificuldades encontradas por esses moradores na reconstrução de suas casas, a Prefeitura Municipal de Rio Negro continua cadastrando as famílias afetadas. Até o momento, cinco mil telhas de fibrocimento foram recebidas pelo município e mais mil foram adquiridas e estão sendo distribuídas à população cadastrada.

Os relatórios de danos também apontam que muitas famílias perderam colchões, cobertores, travesseiros, camas, móveis e eletrodomésticos diversos. Algumas famílias também necessitam de cestas básicas. A Secretaria Municipal de Assistência Social e a Defesa Civil já fizeram a solicitação à Defesa Civil do Estado do Paraná para que as doações cheguem o mais rápido possível.

A população também pode contribuir doando os itens acima, bem como alimentos não perecíveis, produtos de higiene e limpeza. As doações podem ser feitas na Secretaria de Assistência Social, localizada na Rua Dr. Vicente Machado, 148, Centro, anexa ao Antigo Fórum de Justiça.

CADASTRO

As famílias que tiveram suas residências atingidas pelo temporal ainda podem se cadastrar durante toda a semana na Secretaria de Assistência Social. O representante deve comparecer ao local com documento de Identidade e comprovante de residência. O horário de atendimento é das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h, de segunda a sexta-feira.

Com o cadastramento das famílias o município mantém relatório atualizado e direciona os esforços para atendimento das principais necessidades apontadas.