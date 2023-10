Famílias vítimas das enchentes precisam de ajuda; saiba como fazer doações

As famílias vítimas das enchentes precisam da sua ajuda! A população pode colaborar doando alimentos não perecíveis, cestas básicas, água, roupas em bom estado de conservação, calçados, cobertores, itens de limpeza e de higiene pessoal. Confira os pontos de arrecadação em Rio Negro e colabore:

Secretaria de Assistência Social (prédio do antigo Fórum)

Ginásio de Esportes José Müller

Sesc Senac (bairro Estação Nova)

ACI (bairro Bom Jesus)

Corpo de Bombeiros

Subprefeitura do Lageado dos Vieiras

A Prefeitura – com todas as suas secretarias municipais – está mobilizada para atender a população contando com o apoio de parceiros que muito colaboram voluntariamente em momentos como este. O Corpo de Bombeiros e as Organizações Militares do Exército também darão todo o auxílio necessário.