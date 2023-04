Fase Municipal dos Jogos Escolares do Paraná teve partidas nesta quinta-feira em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

O esporte é constante em Rio Negro. Seis partidas movimentaram os Jogos Escolares do Paraná – Fase Municipal nesta quinta-feira no Ginásio de Esportes José Müller. O vice-prefeito Alessandro von Linsingen esteve no local prestigiando o evento.

As partidas desta quinta-feira definiram encerraram a fase municipal dos jogos e definiram as escolas participantes na fase regional, que terá início no dia 18 de maio em Rio Negro. O município receberá centenas de alunos, professores e membros de equipes escolares da área metropolitana sul.