Fase regional do Bom de Bola inicia nesta sexta-feira em Rio Negro

A população está convidada para assistir aos jogos e torcer pelas equipes que representarão Rio Negro na competição

A fase regional do Bom de Bola terá início nesta semana em Rio Negro. Os jogos serão realizados na sexta-feira, sábado e domingo em três locais: Estádio Municipal Ervino Metzger, Associação Atlética Souza Cruz e Associação de Moradores e Amigos Três Bairros.

No início de agosto foi encerrada a fase municipal, definindo os representantes de Rio Negro para esta fase regional. No total foram realizados 16 jogos e anotados 32 gols em quatro dias de competição. Os campeões foram:

Masculino A: Colégio Cívico-Militar Ovande do Amaral

Colégio Cívico-Militar Ovande do Amaral Masculino B: Colégio Estadual Alvino Schelbauer

Colégio Estadual Alvino Schelbauer Feminino A: Colégio Cívico-Militar Ovande do Amaral

Colégio Cívico-Militar Ovande do Amaral Feminino B: Colégio Cívico-Militar Ovande do Amaral

O público em geral poderá prestigiar as partidas e torcer pelas equipes de Rio Negro. Programação dos jogos das equipes rio-negrenses:

DIA 26 (SEXTA-FEIRA) Horário Equipes Categoria Local 8h50 Rio Negro (Ovande) x Quitandinha Feminino A Associação Souza Cruz 9h Rio Negro (Ovande) x Mandirituba Masculino A Estádio Ervino Metzger 14h20 Rio Negro (Ovande) x Fazenda Rio Grande Feminino B Associação Souza Cruz 14h30 Rio Negro (Ovande) x São José dos Pinhais Masculino A Estádio Ervino Metzger 15h20 Rio Negro (Alvino) x Fazenda Rio Grande Masculino B Associação Três Bairros 16h50 Rio Negro (Ovande) x Piên Feminino A Associação Souza Cruz

DIA 27 (SÁBADO) Horário Equipes Categoria Local 8h50 Rio Negro (Alvino) x Campo Largo Masculino B Associação Souza Cruz 9h Rio Negro (Ovande) x Fazenda Rio Grande Masculino A Estádio Ervino Metzger 9h40 Rio Negro (Ovande) x Mandirituba Feminino A Associação Souza Cruz 14h20 Rio Negro (Ovande) x Campo Largo Feminino B Associação Souza Cruz

DIA 28 (DOMINGO) Horário Equipes Categoria Local 9h20 Rio Negro (Ovande) x Piên Feminino B Associação Souza Cruz

FINAIS

As partidas das semifinais serão realizadas no sábado. No domingo a decisão do terceiro lugar na categoria Feminino A será realizada às 10h10 na Associação Atlética Souza Cruz. As decisões do terceiro lugar nas categorias masculinas B e A serão realizadas às 9h e 9h50 na Associação de Moradores e Amigos Três Bairros, também no domingo.

A grande final da categoria Feminino A será às 8h30 no domingo no Estádio Municipal Ervino Metzger. No mesmo local, às 9h20 e 10h10 serão realizadas as finais das categorias masculinas B e A, respectivamente.

Os grupos estão definidos desta maneira:

CATEGORIA FEMININO A (15 A 17 ANOS)

Grupo A:

Rio Negro

Mandirituba

Piên

Quitandinha

Grupo B:

Campo Largo

Fazenda Rio Grande

São José dos Pinhais

CATEGORIA FEMININO B (12 A 14 ANOS)

Grupo A (grupo único):

Rio Negro

Piên

Campo Largo

Fazenda Rio Grande

CATEGORIA MASCULINO B (12 A 14 ANOS)

Grupo A:

Rio Negro

Campo Largo

Fazenda Rio Grande

Grupo B:

Piên

Mandiritura

Balsa Nova

Quitandinha

Grupo C:

Tijucas do Sul

Contenda

São José dos Pinhais

CATEGORIA MASCULINO A (15 A 17 ANOS)

Grupo A:

Rio Negro

Fazenda Rio Grande

Mandirituba

São José dos Pinhais

Grupo B:

Piên

Araucária

Balsa Nova

Tijucas do Sul

Grupo C:

Quitandinha

Contenda

Campo Largo

São esperadas aproximadamente 600 pessoas, entre atletas, professores e comissão técnica de 11 municípios que fazem parte da Área Metropolitana Sul. Além da valorização do esporte no município, o evento deixará Rio Negro movimentado em vários aspectos, inclusive no fortalecimento do comércio local. Durante o período da competição os atletas ficarão alojados em escolas do município.

Os Jogos Escolares Bom de Bola, como parte dos Jogos Oficiais do Paraná, são organizados pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (SEED), Paraná Esporte, Núcleos Regionais de Educação (NREs) e Escritórios Regionais do Esporte (EREs), com apoio das Prefeituras Municipais, Federação Paranaense do Desporto Escolar e Entidades de Administração do Desporto do Estado.