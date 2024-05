Fase regional dos Jogos Escolares do Paraná é finalizada com sucesso em Rio Negro

A fase Regional 2 dos Jogos Escolares do Paraná foi encerrada na última quarta-feira, sendo que pelo segundo ano seguido Rio Negro foi uma das sedes. Aproximadamente 2.500 alunos atletas estiveram no município participando de diversas modalidades: atletismo paradesportivo, atletismo, basquetebol, futsal paradesportivo, futsal, handebol, tênis de mesa, voleibol e xadrez.

Os jogos escolares reúnem atletas de 12 a 17 anos, alunos de escolas estaduais, municipais e particulares. A competição é promovida pela Secretaria Estadual do Esporte, em parceria com a Secretaria Estadual da Educação, municípios e a Federação Paranaense do Desporto Escolar. A Prefeitura de Rio Negro ofereceu todo o apoio necessário para a realização do evento. Todas as secretarias municipais trabalharam incansavelmente em conjunto com as equipes do estado para proporcionar um grande evento a todos os participantes.

Nesta fase o município de Rio Negro foi representado pelo Colégio Agrícola Lysímaco Ferreira da Costa, Colégio Bom Jesus, Colégio Cívico-Militar Caetano Munhoz da Rocha, Colégio Cívico-Militar Dr. Ovande do Amaral, Colégio Estadual Barão de Antonina, Escola Estadual Alvino Schelbauer, Escola Estadual Inácio Schelbauer, Escola Estadual Maximiano Pfeffer, Escola Municipal Tia Apolônia e Escola Sebastião Malaquias Gomes (APAE). A Prefeitura parabeniza todas as escolas participantes pela dedicação.

A próxima etapa é a fase macrorregional, que acontece entre 11 a 16 de junho. Rio Negro será representado pela Escola Municipal Tia Apolônia, que foi destaque no futsal na fase regional ao conquistar a primeira colocação. Ela competirá no município de Campo Largo.

Rio Negro também se destacou no atletismo em várias provas. É possível consultar boletins, grupamentos, programações, resultados, súmulas e classificações acessando o documentado oficial dos jogos através deste link.

RIO NEGRO NA CLASSIFICAÇÃO GERAL

