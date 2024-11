Fatos importantes de Rio Negro foram celebrados durante o aniversário de 154 anos

Compartilhar no Facebook

Dois fatos importantes foram celebrados em Rio Negro na última sexta-feira, data do aniversário de 154 anos do município.

Durante a manhã foi inaugurada a placa que destaca o fato da Rua XV de Novembro de Rio Negro-PR ser a primeira no Brasil com este nome. A definição ocorreu em 1870, antes da Proclamação da República.

No dia 18 de novembro de 1870 o vereador João Bley propôs que em Rio Negro a “Rua do Portão Novo” tivesse seu nome alterado para “Rua XV de Novembro”, em homenagem à data de instalação do município, que ocorreu em 15 de novembro daquele ano.

No período da tarde outro fato importante foi celebrado durante o aniversário de Rio Negro. Uma cerimônia realizada no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral promulgou a Lei nº 3.397/2024 que foi aprovada pela Câmara Municipal de Vereadores e depois sancionada pelo prefeito James Karson Valério.

A lei institui o dia 23 de junho como o Dia Municipal de Luxemburgo no Município de Rio Negro com o objetivo de homenagear os imigrantes luxemburgueses que participaram da fundação do município e contribuíram para o seu desenvolvimento.

A data passa a integrar o calendário oficial de eventos do município, incentivando a participação de escolas, associações culturais e a comunidade em geral nas comemorações. O Poder Executivo poderá promover atividades comemorativas e educativas que ressaltem a importância da imigração luxemburguesa para a história e cultura de Rio Negro, bem como a influência dos descendentes de luxemburgueses na formação da identidade do município.

Tais atividades reforçarão a identificação de Rio Negro como a “Cidade mais luxemburguesa do Estado do Paraná”. A solenidade do dia 15 de novembro oficializou esse importante status. Nos últimos anos diversos cidadãos rio-negrenses resgataram sua cidadania luxemburguesa, fortalecendo ainda mais os laços culturais, históricos e comerciais entre Rio Negro e Luxemburgo.