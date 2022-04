Feira da Lua completará 18 anos de atividades em Rio Negro

O pr√≥ximo domingo, 1¬ļ de maio, ser√° de muita festa em Rio Negro. A Prefeitura Municipal, atrav√©s da Secretaria de Cultura e Turismo em parceria com a Feira da Lua comemoram os 18 anos da feira no munic√≠pio e ainda promovem a Festa do Trabalhador. As comemora√ß√Ķes acontecem na Pra√ßa Jo√£o Pessoa, com in√≠cio √†s 10h.

A programa√ß√£o conta com uma s√©rie de atra√ß√Ķes, como a Feira de Artesanato, com uma diversidade de artigos produzidos pelos artes√£os locais – haver√° tamb√©m grande op√ß√£o de presentes para o Dia das M√£es, uma √≥tima oportunidade de presentear sua mam√£e com presentes √ļnicos. Atividades recreativas para as crian√ßas, com muitos jogos e brincadeiras. O Camarim de Pintura tamb√©m estar√° presente para a alegria dos pequenos.

Neste dia também não podem faltar as delícias da Feira da Lua e o tradicional bolo de aniversário, que será distribuído a todos os presentes. Venha comemorar esses 18 anos da Feira da Lua em nossa cidade. A programação também conta com os shows do cantor Cesar Bueno, Comunidade ABBA e banda Canção Nova Geração.