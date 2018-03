Feira de Páscoa de Rio Negro foi um sucesso

No √ļltimo domingo, 18 de mar√ßo, a prefeitura de Rio Negro, atrav√©s da Secretaria de Cultura e Turismo, realizou a tradicional Feira de P√°scoa. Este ano o evento foi realizado na Avenida Rio de Janeiro, devido as obras de revitaliza√ß√£o da Pra√ßa Jo√£o Pessoa. Todos puderam conferir uma grande variedade de produtos na Feira de Artesanato e completa Pra√ßa de Alimenta√ß√£o oferecida pela Feira da Lua. Al√©m disso, a programa√ß√£o contou com Dan√ßas Folcl√≥ricas, apresentadas pelo Grupo Folcl√≥rico Germ√Ęnico Trier e show com a banda Semiac√ļstico.

As crian√ßas aproveitaram as diversas atra√ß√Ķes pensadas especialmente para elas. O Circo Social animou os pequenos com a presen√ßa de diversos personagens. A equipe da Biblioteca P√ļblica Professor Venceslau Muniz levou o Camarim de Pintura e oficinas de desenho e pintura, que movimentaram o dia. Foi um domingo dedicado ao lazer e tamb√©m a atividades culturais.

A Cerveja da Páscoa foi uma grande atração desta Feira. Diversos mestres cervejeiros do município levaram seus rótulos para os amantes das cervejas artesanais.