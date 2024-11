Feiras JEPP movimentam escolas de Rio Negro e fortalecem o espírito empreendedor dos estudantes

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Rio Negro, em parceria com o Sebrae-PR, convida toda a comunidade a prestigiar as Feiras do Programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP), que acontecerão em diversas escolas municipais durante novembro e dezembro.

Esses eventos representam o ponto alto de um projeto educativo transformador que vem incentivando o empreendedorismo entre os alunos. Em cada feira, os estudantes terão a oportunidade de apresentar produtos e projetos inovadores, desenvolvidos com base nos conceitos de empreendedorismo.

O JEPP vai além da exposição de trabalhos escolares; ele incorpora um processo prático de aprendizagem que busca desenvolver habilidades como criatividade, autonomia, liderança e solução de problemas nas crianças e jovens. As feiras protagonizam à comunidade uma oportunidade de testemunhar o impacto desse aprendizado e apoiar as iniciativas dos alunos, que estão sendo preparadas para se tornarem em suas trajetórias.

Confira a programação das Feiras JEPP nas escolas municipais de Rio Negro:

Escola Rural Municipal Paulino Valério – 6 de novembro, às 13h

Escola Municipal João Braz de Oliveira – 7 de novembro, no período da tarde

Escola Municipal Ana Zornig – 8 de novembro, a partir das 13h

Escola Municipal João da Silva Machado – 8 de novembro, manhã e tarde

Escola Rural Municipal José de Lima – 8 de novembro, às 14h

Escola Municipal Vereador Ricardo Nentwig – 8 de novembro, 7h45 às 9h e 13h15 às 15h

Escola Municipal Venceslau Muniz – 8 de novembro, Ã s 10h30 e 15h30

Escola Municipal Olavo Bilac – 9 de novembro, às 14h

Escola Rural Municipal Eraldo Germano Plautz – 13 de novembro, às 13h30

Escola Municipal Prefeito Mathias Augusto Bohn – 14 de novembro, manhã e tarde

Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida – 19 de novembro, às 10h e 15h

Escola Municipal Celso Catalan – 10 de dezembro, manhã e tarde

O prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, reforça a importância dessas feiras para o desenvolvimento dos alunos e da cidade: “Estamos promovendo o empreendedorismo desde cedo, dando aos nossos jovens a chance de sonhar e construir um futuro cheio de oportunidades. Cada feira é uma demonstração de talento e do potencial de nossos alunos, e é essencial que a comunidade participe para valorizar esse trabalho”.

A comunidade está convidada a participar e prestigiar o trabalho de nossos jovens empreendedores, ajudando a transformar o aprendizado em oportunidades e desenvolvimento para Rio Negro. Não perca essa chance de criar a nova geração e fortalecer o futuro do nosso município!