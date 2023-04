Feriado do Dia do Trabalhador será movimentado em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Na próxima segunda-feira, dia 01 de maio, não haverá expediente na Prefeitura de Rio Negro devido ao feriado do Dia do Trabalhador.

Na saúde os serviços essenciais como o SAMU, transporte e Pronto Atendimento atenderão normalmente. Na educação as aulas nas unidades municipais retornam na terça-feira.

Embora seja feriado, o dia será bastante movimentado no município. Grandes atrações estão programadas e estarão à disposição dos munícipes e turistas que estarão visitando Rio Negro.

PARQUE ECOTURÍSTICO

Neste feriado não deixe de visitar o Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa com a sua família e amigos.

Também conhecido como “parque do Seminário de Rio Negro”, o local é cheio de história e cultura. É uma grande opção de lazer para o feriado. A entrada é gratuita. Neste segunda-feira os espaços culturais também estarão abertos normalmente das 13h30 às 17h.

Em Rio Negro todos são bem-vindos sempre! O Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa fica localizado na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, bairro Seminário.

FESTA DO TRABALHADOR E FEIRA DA LUA ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO

Nesta segunda-feira acontece em Rio Negro a tradicional Festa do Trabalhador e Feira da Lua Especial de Aniversário (19 anos). O evento será realizado na Praça João Pessoa, com início às 10h.

A programação contará com Feira de Artesanato, atividades recreativas para as crianças, praça de alimentação, apresentações culturais e o tradicional corte do bolo de aniversário da Feira da Lua.

Neste dia a equipe de tributação estará atendendo os munícipes na sede do Antigo Paço Municipal (atual Arquivo Público) referente ao IPTU 2023, no período das 13h30 às 17h.

A programação musical conta com apresentação da Comunhão Cristã ABBA (14h), da cantora Kristine Martins (16h30) e da banda Piazada Medonha (18h).

Durante os últimos anos a Feira da Lua tem sido um ponto de encontro das famílias rio-negrenses, oferecendo produtos de qualidade e um ambiente acolhedor. São muitas comidas deliciosas e variadas para todos os gostos.