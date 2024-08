Feriado municipal: Rio Negro terá festa tradicional nesta terça-feira

Compartilhar no Facebook

A tradicional Festa em Louvor ao Senhor Bom Jesus da Coluna chega à sua 132ª edição neste ano. O evento é realizado no Centro de Rio Negro pela Paróquia Senhor Bom Jesus da Coluna em honra ao padroeiro do município e reúne sempre um bom público.

A programação social da festa teve início no dia 27 de julho com eventos gastronômicos. Na terça-feira (06), dia do padroeiro, o evento terá um completo serviço de cozinha, missas, procissão e atrações musicais.

7h: Missa com a equipe de trabalho

10h: Missa Solene do Senhor Bom Jesus da Coluna

12h: Completo serviço de cozinha, bar e diversões

13h30: Grande tarde da amizade

17h: Procissão pelas ruas de Rio Negro e Mafra

Atrações musicais: Bia Azevedo e Turbinados da Vaneira

Confira na imagem a programação completa divulgada pela paróquia.