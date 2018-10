Feriado prolongado terá fluxo elevado na BR 116 PR/SC

A Arteris Planalto Sul estima um aumento de 20% no tráfego da BR 116 PR/SC neste feriado de Nossa Senhora Aparecida.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Cerca de 200 mil veículos devem transitar entre os 412,7 quilômetros do trecho concedido, que vai de Curitiba até Capão Alto, na divisa com Rio Grande do Sul.

Os horários de pico serão no dia 11/10, das 18h às 20h, dia 12/10 às 10h e no retorno dia 14/10, das 15h às 18h.

Durante este período a concessionária não realizará obras, entretanto alguns estreitamentos de faixa permanecerão em locais devido à obras de terceiras faixas, como do km 14 ao 15 em Mafra, do km 124 ao 126 em Santa Cecília, do km 127 ao 128, do km 156 ao 158 também em Santa Cecília, e do km 211 ao 213 em Ponte Alta.

Outros pontos de lentidão na rodovia serão monitorados, como:

Paraná

– Km 115 em Curitiba;

– Km 152 em Areia Branca dos Assis;

Santa Catarina

– Km 4,5 no entroncamento com a BR 280;

– Km 12 em Mafra;

– Km 133 em Santa Cecília;

– Km 184 no entroncamento com a BR 470 em São Cristóvão do Sul;

– Km 245 em Lages.

Nestes pontos, veículos da concessionária prestarão apoio estratégico nos atendimentos e suporte ao usuário.

A concessionária orienta os motoristas para que transitem com cuidado, especialmente nos pontos em que apresenta maior lentidão, respeitem o limite de velocidade e a sinalização viária.

Para saber mais sobre as condições de tráfego, solicitar atendimento ou obter outras informações, os usuários podem entrar em contato com a Arteris Planalto Sul pelo telefone gratuito 0800 6420 116. Também através do perfil da concessionária no Twitter, Arteris_APS. Pessoas com deficiência auditiva e da fala contam com serviço especial por meio do telefone 0800 717 1000.