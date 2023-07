Férias na Biblioteca em Rio Negro terá diversas atrações para as crianças

Compartilhar no Facebook

Durante o período de férias escolares em Rio Negro a Biblioteca Pública Professor Venceslau Muniz terá diversas atividades para o público infantil, como contação de histórias, jogos educativos, campeonato de xadrez e torta na cara.

Para participar das atividades não é preciso realizar inscrição de forma antecipada. Basta chegar ao local e se divertir! As atividades terão início às 14h. Toda a programação é gratuita! Confira:

11/07: Contação de história

13/07: Torta na cara e bingo

17/07: Jogos e campeonato de xadrez

19/07: Show de talentos

21/07: Festa Julina

Na biblioteca pública os pais podem deixar as crianças com a equipe da cultura, pois o local ficará fechado com segurança durante o período das atividades.