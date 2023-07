Férias no Parque inicia em Rio Negro com a exibição do filme Luca da Disney

Hoje inicia o Férias no Parque com a exibição do filme Luca da Disney e Pixar. O projeto é uma realização da Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Todas as atrações são gratuitas.

Nos dias 10, 12, 14, 18 e 20 de julho, das 14h às 16h, todos estão convidados para participar das Férias no Parque. Dentre as atividades estão previstas: caça ao tesouro, sessão de cinema, passeio pelo parque, oficina de teatro e atividades no campo. Participe!

Acompanhe as informações no portal: www.rionegro.pr.gov.br