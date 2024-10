Além de promover a cultura e gerar entretenimento para a população, a 20ª Festa da Colonização de Rio Negro também terá como foco a solidariedade.

Nesta terça-feira o prefeito James Karson Valério, juntamente com o secretário municipal de cultura e turismo Gerson Heide, e o diretor de turismo Kaio Ricardo Dutra, estiveram reunidos com a direção do Hospital Bom Jesus para oficializar uma importante parceria que será realizada durante o evento.

A festa terá início no dia 14 de novembro. Na quinta-feira e no sábado (16) a entrada do público para a pista será 01 kg de alimento não perecível que será destinado ao Hospital Bom Jesus, que passa por dificuldades e conta com a ajuda da população para se reerguer.

A venda de ingressos para a área VIP e camarotes para todos os dias já iniciou nos pontos de vendas em Rio Negro, Mafra e região, além do site www.ingressonacional.com.br

O município de Rio Negro completará 154 anos de emancipação política neste ano. Para comemorar será realizada a tradicional Festa da Colonização no Parque de Eventos “Dr. José Valmor Ribeiro Nardes”. Confira a programação:

QUINTA-FEIRA (14/11)

19h: Show Gospel com Kemuel

20h: Show Católico Sertanejo com Danilo Dyba

E mais atrações regionais gaúchas e sertanejas.

Entrada: 01 kg de alimento não perecível

SEXTA-FEIRA (15/11)

22h: Show nacional com Jennifer e Stephany

00h: Show nacional com Luan Pereira

Atrações com a compra de ingressos pista, VIP e camarote.

SÁBADO (16/11)

22h: Show baile com Chiquito e Bordoneio

00h: Show nacional com Adson e Alana

Entrada: 01 kg de alimento não perecível

