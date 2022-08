Festa em Louvor ao Senhor Bom Jesus da Coluna de Rio Negro chega à sua 130ª edição

A tradicional Festa em Louvor ao Senhor Bom Jesus da Coluna chega à sua 130ª edição neste ano. O evento é realizado no Centro de Rio Negro pela Paróquia Senhor Bom Jesus da Coluna em honra ao padroeiro da cidade e reúne sempre um bom público, colaborando, inclusive, com o fortalecimento do comércio local, já que vários fiéis e turistas visitam o município neste período.

A programação social da festa teve início no dia 28 de julho com o novenário do Senhor Bom Jesus da Coluna. O tema deste ano é: “Em Jesus, com Maria, caminhamos em Sinodalidade”. Neste sábado (06), dia do padroeiro, o evento terá um completo serviço de cozinha, missas, procissão e atrações musicais. Confira a programação:

28/07 a 05/08

19h: Novenário do Senhor Bom Jesus da Coluna.

06/08 (Sábado)

7h: Missa com a equipe de trabalho.

10h: Missa Solene do Senhor Bom Jesus da Coluna.

12h: Completo serviço de cozinha, churrasco, bar e diversões. Entre as atrações gastronômicas estarão: galeto assado, churrasco, assados de porco, maionese, aluske, risoto, saladas, pastel, cachorro quente, bolo do Bom Jesus, bolos diversos e bebidas.

13h30 às 15h30: Show com As Meninas de Rio Negro (Camila & Natália).

16h: Procissão.

17h30h às 20h: Show com Rodrigo Seidel e Banda.