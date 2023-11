Festival de Bandas será realizado neste sábado em Rio Negro

Neste sábado, dia 25, a partir das 14h, será realizado em Rio Negro o 1º Festival de Bandas promovido pelo Colégio Estadual Barão de Antonina e pelo Instituto Riomafrense do Bem Estar do Menor (IRBEM). O evento conta com apoio da Prefeitura Municipal de Rio Negro e do Sesc.

O festival contará com sete corporações musicais das cidades de Rio Negro, Mafra, Canoinhas e Rio Negrinho. O objetivo é retornar com a tradição que já foi muito forte em nossa cidade, além de promover uma grande confraternização e integração entre os participantes.

A entrada é gratuita. No local terá venda de bebidas e alimentação. O público pode levar brinquedos para doações na campanha de arrecadação do Sesc.

ORDEM DE APRESENTAÇÃO:

14h: Abertura

Abertura 14h15: Fanfarra da Apae (Mafra)

Fanfarra da Apae (Mafra) 14h40: Banda Marcial Santo Antônio (Mafra)

Banda Marcial Santo Antônio (Mafra) 15h05: Banda Marcial Dr. Francisco Izabel (Mafra)

Banda Marcial Dr. Francisco Izabel (Mafra) 15h30: Banda Marcial Caetano Munhoz da Rocha (Rio Negro)

Banda Marcial Caetano Munhoz da Rocha (Rio Negro) 15h55: Banda Marcial Ricardo Hoffman (Rio Negrinho)

Banda Marcial Ricardo Hoffman (Rio Negrinho) 16h20: Banda Musical Novos Talentos (Canoinhas)

Banda Musical Novos Talentos (Canoinhas) 16h45: Banda Marcial Barão de Antonina (Rio Negro)

Banda Marcial Barão de Antonina (Rio Negro) 17h05: Encerramento

PROGRAME-SE!

