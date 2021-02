Fim de semana terá sol e temperaturas mais baixas em Riomafra

Os próximos dias serão diferentes do calor que marcou presença na última semana. A Epagri/Ciram prevê queda nos termômetros no estado de Santa Catarina. No fim de semana, as temperaturas mínimas ficam em torno de 10ºC a 12ºC no interior, chegando a 5ºC na Serra catarinense.

Além disso, a previsão é de ventos com intensidade média de 30 a 40 km/h, devido à passagem da frente fria e ao ciclone extratropical, que se desloca para o litoral do Rio Grande do Sul, e a uma massa de ar seco e frio que chega a Santa Catarina.

A previsão inspira atenção redobrada para pequenas e médias embarcações, devido ao mar agitado. De acordo com a meteorologista da Epagri/Ciram Marilene de Lima, no final da manhã de quinta-feira, 4, foram registrados ventos fortes no litoral sul, chegando próximo a 80 km/h em Laguna.

“A frente fria que passou pelo Estado causou temporais, com chuva forte por alguns momentos e queda de granizo em alguns lugares e, a partir de agora estaremos sob a influência da massa de ar seco e frio que deixa o tempo mais firme e o ar mais fresco no continente com atenção voltada para a área oceânica”, explica.

Assim, o primeiro final de semana de fevereiro deve ser ensolarado e com temperaturas mais amenas em Santa Catarina.

Confira a previsão detalhada para os próximos dias:

Sexta-feira (05/02):

Tempo: predomínio de sol em SC. No Litoral Sul e Litoral Norte, chuva fraca e isolada no início do dia.

Temperatura: amena na madrugada.

Vento: sudoeste a sudeste, fraco a moderado com rajadas mais intensas no Litoral, especialmente no Litoral Sul.

Sistema: ciclone extratropical no litoral do RS afastando-se em direção ao mar. Alta pressão (massa de ar seco) no Sul do Brasil.

Sábado (06/02):

Tempo: predomínio de sol em SC. No Litoral Norte, chuva fraca e isolada no início e fim do dia.

Temperatura: amena na madrugada.

Vento: sul a sudeste, fraco a moderado.

Domingo (07/02):

Tempo: predomínio de sol em SC.

Temperatura: amena na madrugada, em elevação durante o dia.

Vento: sudeste, fraco a moderado.

Segunda-feira (08/02):

Tempo: sol em SC com tempo mais seco no oeste. Nos Planaltos e Litoral, aumento de nuvens no decorrer do dia e pancadas de chuva entre a tarde e noite.

Temperatura: em elevação.

Vento: sudeste a nordeste, fraco a moderado.