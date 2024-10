Final de semana foi de muitos gols em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

O final de semana foi de muito futebol no Estádio Municipal Ervino Metzger, onde nem a chuva de sábado atrapalhou a rodada do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Rio Negro. Foram seis partidas com muitos gols marcados.

Pela categoria livre foram realizados os jogos das quartas de finais, definindo assim as quatro equipes semifinalistas da competição:

Juventus RioMafra, que venceu no sábado a equipe do Retiro Bonito por 02 x 00;

América da Roseira, que também no sábado venceu a equipe do real Madrid/Mecânica Tatu por 06 x 02;

Soccer Art, que no domingo venceu o Atlético Matrix por 08 x 02;

Fazendinha/Clube Sexta/Butuca, que fechou a rodada vencendo a equipe do Resenha da Sexta FC pelo placar de 16 x 00.

Já pela categoria Veterano 40+, foram realizados dois jogos com os seguintes resultados: