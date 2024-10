Final de semana promete ser de muita emoção no Estádio Municipal Ervino Metzger

Em uma promoção da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, neste final de semana será realizada mais uma rodada do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Rio Negro, onde serão conhecidas as equipes semifinalistas da categoria Livre.

Os jogos acontecem no Estádio Municipal de Futebol Ervino Cristiano Gustavo Metzger, localizado no bairro Estação Nova.

As partidas das quartas de finais serão realizados no período da tarde no sábado e no domingo. No período matutino do domingo serão realizados dois jogos pela categoria Veterano 40+, válidos pela fase de classificação.

Confira a programação e compareça para prestigiar e valorizar o esporte em nosso município:

Sábado (19/10)

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

13h45: Juvetus RioMafra x Retiro Bonito FC

15h30: América da Roseira x Real Madrid/Mecânica Tatu

Domingo (20/10)