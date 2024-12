Final de semana terá chuva volumosa; saiba como está o nível do rio Negro

A previsão do tempo indica chuva volumosa para os próximos dias em Rio Negro e Mafra. Somente para este domingo a previsão indica 146.6 mm de chuva. Na segunda-feira deve chover 56.2 mm.

Por isso é importante que a população que vive próxima ao rio Negro acompanhe a situação atual do nível. É possível acompanhar através do link: www.clickriomafra.com.br/niveldorionegro

As informações são atualizadas a cada hora pelo sistema de monitoramento hidrológico da Copel. Às 11h deste sábado o nível registrado foi de 1,882 metros. Em Rio Negro o limite entre enchente e inundação é de 6,90 metros na área urbana.

A Defesa Civil está em alerta e monitora toda a bacia hidrográfica do rio Negro. A situação não é crítica no momento, mesmo assim a Prefeitura de Rio Negro, juntamente com a Defesa Civil, utiliza os meios tecnológicos para verificar quais regiões podem sofrer com eventuais inundações para que as famílias sejam avisadas com antecedência, com tempo suficiente para preservar a segurança das pessoas e também dos bens materiais que são retirados com o auxílio do Exército, Corpo de Bombeiros e voluntários.

Em caso de emergência o cidadão pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo número de WhatsApp: (47) 9 9171-1778. Também é possível acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 3642-8603.