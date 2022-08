Finalizada em Rio Negro a fase regional do Bom de Bola 2022

Nos últimos dias Rio Negro sediou a fase regional do Bom de Bola 2022. O município recebeu aproximadamente 600 pessoas, entre atletas, professores e comissão técnica de 11 municípios que fazem parte da Área Metropolitana Sul.

No total foram realizadas 54 partidas de futebol em três locais: Estádio Municipal Ervino Metzger, Associação Atlética Souza Cruz e Associação de Moradores e Amigos Três Bairros. Os jogos ocorreram simultaneamente na sexta-feira, sábado e domingo.

O Colégio Cívico-Militar Ovande do Amaral e o Colégio Estadual Alvino Schelbauer foram os representantes de Rio Negro na competição, que foi finalizada na manhã deste domingo e teve como classificação final:

FEMININO A

1º Piên – Colégio Estadual Frederico G. Giese

2º Quitandinha – Colégio Estadual Eleutério F. Andrade

3º São José dos Pinhais – Colégio Estadual Tiradentes

4º Mandiritura – Colégio Estadual Joaquim de O. Franco

5º Campo Largo – Colégio Estadual Otalípio P. Andrade

6º Rio Negro – Colégio Cívico-Militar Ovande do Amaral

Desclassificado: Fazenda Rio Grande – Colégio Estadual Dr. Décio Dossi

FEMININO B

1º Fazenda Rio Grande – Colégio Estadual Cunha Pereira

2º Piên – Colégio Estadual Frederico G. Giese

3º Campo Largo – Colégio Estadual Otalípio P. Andrade

4º Rio Negro – Colégio Cívico-Militar Ovande do Amaral

MASCULINO A

1º Campo Largo – Colégio Estadual Macedo Soares

2º Piên – Colégio Estadual Frederico G. Giese

3º Araucária – Colégio Estadual Fazenda Velha

4º Rio Negro – Colégio Cívico-Militar Ovande do Amaral

5º Quitandinha – Colégio Estadual Eleutério F. Andrade

6º São José dos Pinhais – Colégio Estadual Zilda Arns Neumann

7º Tijucas do Sul – Colégio Estadual Francisco M. de Camargo

8º Contenda – Colégio Estadual Miguel Franco Filho

9º Mandirituba – Colégio Estadual Joaquim de O. Franco

10º Balsa Nova – Colégio Estadual Maria Luiza F. Pacheco

11º Fazenda Rio Grande – Colégio Estadual Olindamir M. Claudino

MASCULINO B

1º Quitandinha – Colégio Estadual Eleutério F. Andrade

2º Fazenda Rio Grande – Colégio Estadual Abilio L. dos Santos

3º São José dos Pinhais – Colégio Estadual Herbert de Souza

4º Campo Largo – Colégio Estadual Des. Clotário Portugal

5º Mandirituba – Colégio Estadual Joaquim de O. Franco

6º Contenda – Colégio Estadual Miguel Franco Filho

7º Rio Negro – Colégio Estadual Alvino Schelbauer

8º Piên – Colégio Estadual Alfredo Greipel Junior

9º Tijucas do Sul – Colégio Estadual Professora Kamilla da Cruz

10º Balsa Nova – Colégio Estadual Maria Luiza F. Pacheco

Na disputa do terceiro lugar na categoria Masculino A, a equipe do Colégio Cívico-Militar Ovande do Amaral foi derrotada por 3×0 neste domingo para a equipe de Quitandinha. Os primeiros colocados de cada categoria estão classificados para a fase macrorregional da competição, que será realizada na cidade de Antonina.

O prefeito de Rio Negro, James Karson Valério e o vice-prefeito, Alessandro von Linsingen, estiveram na cerimônia de entrega de medalhas e enalteceram a importância do esporte aos alunos. “O esporte pode mover uma geração. Pode modificar a sociedade, a família e a educação. Vocês fazem parte disso e estão todos de parabéns”, disse o vice-prefeito, que também lembrou aos alunos o seu tempo de atleta, professor e treinador.

Os Jogos Escolares Bom de Bola, como parte dos Jogos Oficiais do Paraná, são organizados pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (SEED), Paraná Esporte, Núcleos Regionais de Educação (NREs) e Escritórios Regionais do Esporte (EREs), com apoio das Prefeituras Municipais, Federação Paranaense do Desporto Escolar e Entidades de Administração do Desporto do Estado.

A Prefeitura de Rio Negro, através da dedicada equipe da Secretaria de Educação, Esportes e Lazer, garantiu toda a estrutura necessária para a realização do evento. Além da valorização do esporte no município, o evento deixou Rio Negro movimentado em vários aspectos, inclusive no fortalecimento do comércio local. Durante o período da competição os atletas ficaram alojados em escolas do município.

TORCIDA PRESENTE

O público compareceu em todos os locais para acompanhar os jogos e torcer, principalmente, para as equipes que representaram Rio Negro.

A nova arquibancada no Estádio Municipal Ervino Metzger ainda não está concluída, mas neste final de semana ela já foi bastante utilizada pelo público que prestigiou os jogos do Bom de Bola. Isso mostra o quão importante esta obra realizada pela Prefeitura de Rio Negro é para o esporte.

Esta primeira etapa consiste em uma arquibancada de 30 metros de largura com três degraus e será construída no lado contrário de onde já existe uma arquibancada. Terá estrutura em concreto armado e blocos em concreto. O valor do investimento será de R$ 46.313,11.

A obra terá grande importância para a realização da prática esportiva no local. Será bastante útil em diversas competições, como o festival de atletismo das escolas, festival de corrida do município, treinamentos de futebol, entre outros que acontecem no Estádio Municipal.

Além da arquibancada, o estádio terá uma nova cantina que está sendo construída pela Secretaria de Obras do município. Toda a estrutura do estádio está recebendo melhorias. A equipe de manutenção está trabalhando constantemente na conservação do gramado, por exemplo.