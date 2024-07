Finalizado mais um curso de Jovem Agricultor Aprendiz em Rio Negro

Neste mês de junho foi encerrada em Rio Negro mais uma edição do curso Jovem Agricultor Aprendiz, que é realizado anualmente através da parceria da Prefeitura Municipal com o Sindicato Rural e convênio com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Paraná (Senar-PR).

Aproximadamente 50 alunos entre 13 e 15 anos de idade participaram voluntariamente do curso e receberão a certificação que pode abrir grandes caminhos em diversas áreas de atuação, pois durante o curso os alunos receberam o aprendizado em administração, manejo e conservação do solo, empreendedorismo, criação de animais, agricultura, entre outros temas importantes para uma boa carreira profissional.

O curso foi realizado no contraturno escolar com uma carga horária total de 144 horas. As aulas foram teóricas e práticas com visitas técnicas em propriedades agrícolas da região, frigoríficos e também na Pontifícia Universidade Católica (PUC) em Curitiba. A professora Ana Regina do município da Lapa-PR foi a responsável pelas aulas.

Na sexta-feira o prefeito James Karson Valério e o secretário municipal de agricultura e meio ambiente Geraldo Veiga participaram do encerramento do curso na Escola Estadual Alvino Schelbauer. Ambos conversaram com a direção da escola, professora e alunos, destacando a importância do curso para os jovens. Além desta escola, o curso também foi realizado com alunos da Escola Estadual Inácio Schelbauer e Colégio Estadual Barão de Antonina.

O Jovem Agricultor Aprendiz tem como objetivo informar aos jovens sobre as oportunidades no campo, qualificando-os profissionalmente, despertando uma visão empresarial e capacidade empreendedora. É um curso de capacitação voltado para a comunidade jovem que busca a formação profissional por meio do ensino de práticas agrícolas. Oferece a formação necessária para que os jovens desenvolvam a criatividade, habilidades práticas a serem aplicadas em seus lares, propriedades e no seu desenvolvimento pessoal.