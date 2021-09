Fique Móvel, conheça o serviço de Telefonia Móvel da Unifique

O Fique Móvel é o novo serviço de telefonia móvel oferecido pela Unifique Telecomunicações. O serviço atende a todo o território nacional, e está a venda em todas as Lojas Unifique no estado de Santa Catarina e em algumas cidades do Paraná. Conta com uma conexão de até 4.5G. Para viabilizar a operação, a empresa utiliza a solução MVNO (no inglês, Mobile Virtual Network Operator). “Seremos uma Operadora Móvel Virtual, ou seja, utilizamos antenas e redes de uma operadora tradicional, a Vivo, para o projeto. A vantagem disso, além da qualidade do serviço, é que podemos oferecer preços melhores e mais atrativos ao público, pois toda a estrutura de rede já está montada”, esclarece o Diretor de Mercado, Jair Francisco.

A Unifique foi eleita pela Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida da Anatel como a melhor operadora de banda larga e telefonia fixa do Brasil. A empresa atende mais de 140 municípios, mais de 250 mil clientes, com mais de 18.000 quilômetros de fibra óptica. Denominada como Telecom Completa, a Unifique entrega os serviços de banda larga fixa, telefonia fixa, tv por assinatura, data center e recentemente a telefonia móvel: Fique Móvel.

Além da velocidade 4.5G, o Fique Móvel disponibiliza uma série de vantagens, como ligações e SMS ilimitados para qualquer operadora, Whatsapp ilimitado para mensagens, vídeos e fotos, e ampla cobertura de sinal. Inicialmente, os planos são pré-pagos, com ofertas semanais, quinzenais e mensais. Os chips poderão ser comprados nos pontos fixos (lojas) e a ativação para o cliente será feita no ato da compra.

Em Rio Negro, já é possível contratar o serviço de Telefonia Móvel. A Loja Unifique está localizada no bairro Campo do Gado, na Rua Saturnino Olinto, número 1213. Com horário de atendimento de Segunda a sexta-feira das 8h às 18h30 e aos sábados das 8h às 12h.

