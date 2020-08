Fora de padrão, placas de sinalização em Rio Negro terão que ser readequadas

1 de 7

As administrações municipais nunca deram atenção às calçadas; sempre privilegiaram as ruas, a consequência são passeios estreitos, principalmente nas áreas centrais, que dificultam a mobilidade dos pedestres. Além de pequenas as calçadas ainda dividem espaço com lixeiras, postes e placas de sinalização, estas últimas tem trazido dor de cabeça para muitos pedestres.

Em Rio Negro, segundo os vereadores, as placas de sinalização estão fora padronização de altura ou de afastamento vertical, abaixo do 2,0 a 2,5 metros.

A falta de padrão vem causando acidentes devido às placas estarem abaixo da altura exigida.

Preocupados com a possibilidade do município ter que indenizar os cidadãos por acidentes decorrentes de equipamentos públicos, a população solicitou aos vereadores que oficiaram a Prefeitura, através do departamento competente coloque as placas dentro do que a legislação determina.