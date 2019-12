Confira fotos da Abertura do Natal em Rio Negro, divulgadas pela Secretaria de Cultura. O evento ocorreu no domingo (01) e contou com diversas atividades gratuitas para as crianças, carreata de chegada do Papai Noel, encenação de presépio vivo do Circo Social, entrega das chaves da cidade e show pirotécnico.

- Publicidade -