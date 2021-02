Gabinete descentralizado já é realidade em Rio Negro

Desde a última terça-feira (02), o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, está atendendo de forma descentralizada na sede do Arquivo Público Municipal Maria da Glória Foohs, no Centro da cidade, sempre às terças-feiras no período da tarde, das 13h30 às 17h.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O intuito é facilitar o acesso do cidadão a este atendimento, considerando a localização central do espaço, mantendo um diálogo constante com a comunidade, sem barreiras. Os atendimentos acontecem de acordo com a ordem de chegada dos munícipes. Na última terça foram cinco atendimentos realizados.

Esta forma de atendimento também será realizada nos distritos do município de forma programada.