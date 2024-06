Gestão pública de Rio Negro novamente é destaque em ranking de governança

Compartilhar no Facebook

Novamente o município de Rio Negro obteve excelentes resultados no Ranking de Governança Municipal referente ao ano de 2023. Os dados foram divulgados recentemente e podem ser conferidos no site: www.igm.cfa.org.br

O Índice de Governança Municipal-Conselho Federal de Administração (IGM-CFA) avalia três fatores: desempenho, que são os resultados das políticas públicas; a gestão, que são as práticas de administração adotadas pelo município; e finanças, que é a análise da disponibilidade de recursos e gestão fiscal. Com a média de todas as notas, Rio Negro atingiu o resultado 7,28.

Rio Negro possui o 2º melhor desempenho entre os 29 municípios da Região Metropolitana, ficando atrás apenas de Curitiba. Rio Negro também possui o 8º melhor desempenho entre os 55 municípios de 20 a 50 mil habitantes no Paraná (Grupo 4) e o 17º melhor resultado entre os 399 municípios paranaenses.

O Índice CFA de Governança Municipal de Gestão Pública visa mensurar a qualidade da gestão pública dos municípios de todo o país. É destinado aos gestores públicos e a todos os cidadãos. O índice foi elaborado a partir de dados secundários e considera áreas como saúde, educação, saneamento e meio ambiente, segurança pública, gestão fiscal, transparência, recursos humanos, planejamento e outras.