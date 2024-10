Ginásio de Esportes José Müller está recebendo uma nova cobertura

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Rio Negro está realizando a reforma geral na cobertura do Ginásio de Esportes José Müller, numa área de 1.498,94 m².

O prefeito James Karson Valério esteve na tarde desta quarta-feira no local para acompanhar o desenvolvido dos trabalhos que estão sendo realizados por uma empresa de engenharia contratada através de processo licitatório.

Este investimento estratégico da Prefeitura visa modernizar o ginásio que tem grande importância para o município de Rio Negro e para a região. Diversas atividades são realizadas no local durante o ano todo. A reforma também pode impulsionar o turismo esportivo, atraindo visitantes interessados em eventos esportivos, competições e atividades recreativas.

Entre as ações está a substituição das telhas por termoacústicas e a pintura em uma das faces; substituição das telhas de platibanda por termoacústicas pintadas de fábrica em ambas as faces, substituição das calhas com maior capacidade de drenagem e limpeza e pintura nas estruturas de sustentação da cobertura.