Ginásio de esportes “Uiraçuzão” está recebendo importantes obras de aprimoramento

O Ginásio de Esportes “Professor Uiraçú Pirajá Gonçalves Martins” (popular Uiraçuzão), localizado no bairro Estação Nova, está recebendo importantes obras de aprimoramento. O local foi inaugurado no dia 20 de novembro de 2014 pela Prefeitura de Rio Negro.

O ginásio é bastante utilizado para diversas modalidades esportivas. Durante os Jogos Escolares do Paraná, por exemplo, o local foi sede para grandes partidas de vôlei. Atualmente boa parte dos treinamentos que são oferecidos gratuitamente pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer está sendo realizada no local, já que o Ginásio de Esportes José Mülller também está recebendo importantes obras.

Entre as ações realizadas no ginásio está o fechamento das paredes laterais, soldas na estrutura, pinturas e melhorias no acesso. Na tarde desta quarta-feira o prefeito James Karson Valério esteve no local para acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos.