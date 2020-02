Governo do Estado libera 25 novos pontos de ônibus a Rio Negro

Pontos são reforçados e no padrão da região metropolitana de Curitiba

Nesta terça-feira (18) o governador Carlos Massa Ratinho Junior entregou em evento no Palácio Iguaçu, 660 novos abrigos para pontos de ônibus em cidades da Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Os investimentos somam R$ 3,2 milhões, com recursos da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas.

Rio Negro vai receber 25 pontos, que segundo a Prefeitura, após estudos técnicos feitos pela equipe de obras, serão instalados em locais estratégicos, em bairros que tem grande demanda de usuários do transporte coletivo.

Os novos pontos de ônibus possuem uma estrutura moderna e reforçada, são numerados e serão georreferenciados pela Secretaria de Segurança Pública, além de oferecer proteção contra o clima e oferecer maior conforto.