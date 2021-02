Governo do Paraná suspende retorno das aulas presenciais

O governo estadual decidiu suspender as aulas presenciais em todas as escolas públicas e privadas, de cursos técnicos e em universidades no estado. A medida foi anunciada no decreto divulgado nesta sexta-feira (26). O documento é válido até 8 de março.

O governador explicou que mesmo que a atividade seja considerada essencial, a medida precisa ser adotada porque o estado vive um momento de descontrole de casos.

Atividades essenciais deixam de ser essenciais neste momento agudo que estamos passando. É uma atividade essencial quando se tem um patamar de controle, agora estamos em um momento de descontrole", salientou o governador Ratinho Júnior.

As aulas presenciais na rede estadual de ensino estavam previstas para serem retomadas no dia 1° de março. Mas, com o aumento do número de casos e o sistema de saúde com risco de entrar em colapso, o estado viu a necessidade de adiar a data do retorno.

A Secretaria Estadual de Educação esclareceu que o ano letivo de 2021iniciou no dia 18 de fevereiro de forma remota e seguirá desta maneira entre 1º e 5 de março pelo Aula Paraná, por meio da TV aberta, YouTube, aplicativo, com interações entre professores e alunos pelo Google Meet e Google Classroom, além das atividades impressas disponíveis nas escolas. Fonte: G1 Paraná