Governo do PR anuncia retorno de atividades extracurriculares presenciais nas escolas

O Governo do Paraná anunciou, nesta sexta-feira (9), o retorno presencial nas escolas do estado, a partir do dia 19 de outubro, mas somente para atividades extracurriculares.

Segundo informação divulgada pelo governo, a decisão abrange, além da rede estadual, as escolas municipais e privadas com turmas a partir dos cinco anos, e para os ensinos fundamental e médio.

No anúncio das atividades extracurriculares, o governo destacou que as aulas as atividades do Aula Paraná serão mantidas.

O governo disse que serão oferecidas presencialmente atividades de reforço escolar e nivelamento, atividades de educação física, idiomas e artes.

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed) destacou que a participação nas atividades extracurriculares ficará a cargo das famílias dos alunos. Para o retorno, será necessário autorização dos pais ou responsáveis pelos estudantes.

De acordo com o anúncio, a proposta de retorno das atividades considera uma redução do risco epidemiológico, com queda de contágio do novo coronavírus, redução em números de mortes e diminuição das taxas de ocupação de leitos nos hospitais do estado.

Retorno gradual

A medida também foi anunciada pelo governador Ratinho Júnior (PSD), ao ser perguntado durante um evento em que assinou um convênio com o Governo Federal, para o recebimento de mais R$ 23,1 milhões para a agricultura familiar.

Ratinho Júnior disse que até mesmo o processo para o retorno com aulas extracurriculares será gradativo e que há possibilidade de que, em algumas regiões do estado, nem mesmo o reforço escolar possa ser implantado presencialmente, em um primeiro momento.

“Se caso a mãe, o aluno e a diretora entender que o aluno precisa de reforço, a escola vai estar à disposição para atender esse aluno. Essa normalidade é só conforme a pandemia vai caindo, vai diminuindo, e a gente consiga com segurança poder retomar”, disse.

As aulas na rede estadual de educação estão suspensas desde o dia 20 de março, no Paraná. O governo chegou a prever o retorno das atividades para setembro, mas a volta acabou não se confirmando.

Como vai funcionar?

Ainda nesta sexta-feira, o governo divulgou informações sobre o protocolo que deve ser seguido nas escolas, para as atividades extracurriculares, com medidas de segurança em relação à Covid-19.

Veja, abaixo, o que está previsto:

Monitoramento de temperatura corporal na entrada das escolas;

higienização dos espaços de aula;

respeito ao distanciamento físico mínimo (marcação em respeito ao espaço de 1,5 metro entre as carteiras);

uso de máscaras será obrigatório em todos os espaços;

haverá álcool gel 70º disponível nas salas abertas aos alunos, salas de professores e espaços comuns;

haverá instalação de barreiras físicas de acrílico ou acetato em balcões de atendimento ao público;

escolas deverão fornecer protetores faciais aos trabalhadores que têm maior interação com o público;

brinquedotecas e piscinas continuam fechadas;

biblioteca, laboratórios de informática, de ciências, e outros espaços coletivos, deverão ser frequentados apenas quando necessário e com quantidade reduzida de estudantes;

será proibido o compartilhamento de qualquer objeto (canetas, lápis, borracha, livros, cadernos, dentre outros).

Fonte: G1 Paraná