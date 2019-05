Grande “Bazar dos Dois Reais” será nesta sexta-feira e sábado em Rio Negro

Na próxima sexta-feira e sábado, dias 10 e 11 de maio, será realizado no Salão 6 de Agosto, em Rio Negro o grande Bazar dos Dois Reais com inúmeras opções de roupas, calçados e utensílios com o preço único de R$ 2,00 a peça. Não deixe de conferir! O bazar será das 08h30 às 17h. É nesta sexta-feira e sábado no Salão 6 de Agosto em Rio Negro. Compareça! A renda do bazar será destinada ao projeto Circo Social.

