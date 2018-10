Grande volume de chuva causa alagamentos em Riomafra

Na manhã desta sexta-feira a Defesa Civil de Rio Negro informou que o nível do rio Negro subiu para 5,52m, conforme medição da Copel, mas ‘in loco’ ele estava com 5,40m

A forte chuva que caiu na noite desta quarta-feira (17) trouxe junto, velhos problemas tanto em Mafra quanto em Rio Negro. Antigos pontos de alagamentos foram invadidos novamente pelas águas causando transtorno.

No momento da chuva diversas fotos, vídeos e relatos eram divulgados nas mostrando a enxurrada invadindo calçadas, comércios e casas.

Em Rio Negro a rua XV de Novembro próximo ao Posto American Oil voltou a ficar inundada, assim como outros pontos do município. O muro do Colégio Barão de Antonina caiu sobre algumas motos deixando os alunos sem aula na manhã de quinta-feira (18).

Do outro lado do rio, em Mafra, na rua Vereador Otávio Licnerski na Vila Formosa (Próxima a UnC) três casas foram invadidas pelas águas, na baixada das vilas Argentina e Ferroviária 20 casas também foram atingidas. Além destes pontos a Defesa Civil de Mafra divulgou que novos pontos foram atingidos no bairro Jardim América e na Vila Solidariedade.

Segundo a informação dos diretores das duas Defesas Civis municipais, na noite de quarta-feira choveu 38 mm em 45 minutos, um volume de água muito grande para o tamanho dos dois municípios.

Quanto ao nível do rio Negro eles falaram que na manha de quinta-feira estava em 5,30m e que o nível de atenção é de 6m, o de alerta é de 6,5m. Em Rio Negro em alguns pontos da Vila Paraná com o nível de 6m já é necessário a retirada de algumas famílias de suas casas.

Se continuar a chover neste final de semana, conforme previsão e caso o rio atinja o nível de 6m a defesa civil orienta a população ribeirinha a iniciar a retirada dos imóveis.