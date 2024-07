Grandes obras da saúde de Rio Negro estão em andamento

Para acompanhar o andamento dos trabalhos, o prefeito James Karson Valério e o secretário municipal de saúde de Rio Negro, José Carlos dos Santos Dias, visitaram na última sexta-feira as obras do novo Pronto Atendimento Municipal (PAM) e da unidade de saúde Antônio Abdala José no bairro Alto. Ambas as obras seguem avançando em um ritmo acelerado.

O novo PAM está sendo construído no trecho da Rua Marçal José Pereira, esquina com a Rua Carlos Hugo Palmiquist. O terreno possui aproximadamente 2 mil m². A nova edificação será ampla e moderna, tendo uma área construída de 809,11 m². A obra está sendo realizada através de um importante convênio com o Governo do Estado do Paraná para bem atender a população.

Atualmente o pronto atendimento de Rio Negro está operando provisoriamente no prédio que abrigava o posto de saúde José Krajeswski, na Rua Kalil Gemael, nº 215, bairro Bom Jesus. O local foi reformado e adaptado para possuir todas as condições para um atendimento de qualidade à população.

Em breve a população do bairro Alto terá à disposição uma unidade de saúde com um ambiente de trabalho mais amplo para os atendimentos pertinentes a Atenção Primária.

As importantes obras de reformas e ampliação da unidade Antônio Abdala José seguem em desenvolvimento. Esta ação da Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Saúde, vai beneficiar milhares de pessoas.

Com a nova estrutura a equipe de trabalho poderá aumentar os atendimentos, bem como realizar os grupos de paciente crônicos, gestantes e saúde mental, também a capacitação e reuniões em espaço adequado. Atualmente os atendimentos desta unidade estão sendo realizados na ESF Ayres Hirt, também localizada no bairro Alto.