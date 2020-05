Grupo Águias do Bem Riomafra realiza Campanha de Páscoa

O grupo Águias do Bem Riomafra é formado por pessoas de Mafra e Rio Negro com o objetivo de fazer o bem sem olhar a quem. Para a Páscoa o grupo arrecadou 290 caixas de bombom. Os kits com chocolates foram entregues nas escolas Olavo Bilac e Silvestre Maees, situadas na Vila São Judas em Rio Negro.

Devido à pandemia do COVID-19 (coronavírus), a entrega dos chocolates para as crianças foi adiada. Porém, em conversa com as diretoras das escolas e com a Secretaria de Educação de Rio Negro, foi definida a entrega para o dia 25 de abril. Houve contato com todos os responsáveis pelas crianças e combinado que os mesmos iriam até as escolas para retirar os pacotinhos. Sem aglomerações, sem as crianças e com todo o cuidado necessário, fazendo o uso de máscara e álcool gel.

Para a arrecadação das caixas de bombom o grupo teve o apoio dos parceiros: Academia Aquarium, Ótica e Relojoaria Record, Cuida Seg, Corpo de Bombeiros, Auto Show, Correios de Mafra, Centraltec Celular, Bem Estar Fisioterapia e Pilates e Riomafra Raptors.