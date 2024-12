Grupo de idosas do Projeto Vida Feliz participa da Mostra Cultural do SESC

Um show de beleza, talento e emoção marcaram este sábado (30) na Mostra Cultural do SESC Rio Negro, que neste ano teve como tema: “O Legado das Lendas: Eco do Folclore Brasileiro”.

O evento contou a apresentação artística de vários grupos de dança do SESC que encantaram a todos os presentes com as performances, figurinos e músicas. O evento foi abrilhantado também com a emocionante apresentação do grupo de idosas que integra o Projeto Vida Feliz – Modalidade Dança Livre para Idosos.

O projeto é desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social e pelo Conselho Municipal do Idoso e prevê a contratação de aulas de dança para os idosos. São três turmas contratadas, sendo que uma turma realiza as aulas no Centro de Convivência Henrique Witt no bairro Alto e as outras duas realiza na unidade do SESC Rio Negro.

A Secretaria Municipal de Assistência Social parabenizou a gerência, professora de dança e toda a equipe do SESC pelo excelente evento e pelo relevante tema escolhido este ano, destacando os efeitos da dança na vida das pessoas, pois conforme já mencionado por muitos músicos e profissionais da arte, assim como também por profissionais da área da saúde, a dança é muito mais do que um conjunto de movimentos, é arte, expressão, história e emoção.

A dança promove a estimulação dos músculos e do cérebro e partir dessa estimulação uma série de benefícios para a saúde física e mental, além da importância que assume na socialização e na comunicação.

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Rio Negro já efetivou a renovação do Contrato de Dança com o SESC para o ano de 2025, garantindo assim a continuidade do projeto e dos benefícios que ele traz para os idosos.