Grupo de romeiros visitam o “Seminário Seráfico”

Na tarde da última quinta-feira 11, o Seminário Seráfico São Luis de Tolosa (Prefeitura Municipal de Rio Negro), recebeu a visita do grupo de romeiros vindos de São Mateus do Sul–PR. Com as inscrições “Nossa Senhora Aparecida: Perseverança, Caminho e Fé” o grupo está percorrendo diversas cidades do estado.

Eles afirmaram que para o próximo ano retornarão na mesma data, mantendo a tradição desta Romaria.

O grupo foi recebido por dirigentes da Educação, Cultura e Turismo, Esporte e Lazer de Rio Negro