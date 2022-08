Grupo Municipal de Teatro de Rio Negro é criado oficialmente através de Decreto

O dia 4 de agosto de 2022 entrou para a história da cultura em Rio Negro. Durante o evento Carreta Cultural e Feira das Araucárias, realizado na Rua Jornalista Vitor Hugo Grossl Gonçalves, em frente ao Parque das Araucárias, o primeiro Grupo Municipal de Teatro de Rio Negro foi oficialmente criado com a entrega do Decreto Municipal nº 94/2022.

Ao entregar o Decreto ao coordenador e professor Henrique Gaio, o prefeito James Karson Valério destacou que em 152 anos de história, Rio Negro nunca teve de forma oficial um grupo de teatro. “Em nome de 35 mil habitantes, eu estou entregando o Decreto ao professor de teatro, oferecendo a gratidão pela sua disponibilidade, pela sua arte, pelo seu empenho e seu talento. Esse dia ficará na história, pois este Decreto ficará imortalizado. Agora Rio Negro tem um grupo municipal de teatro”, comentou.

Ao receber o Decreto, Henrique Gaio agradeceu pela valorização dada à cultura em Rio Negro e fez o convite para que a população participe das atividades. “Nós fazemos a cultura acontecer. O despertar da sensibilidade. Agradeço a Prefeitura pelo reconhecimento e valorização. E faço o convite para que toda a população conheça o nosso trabalho nos encontros que fazemos toda segunda-feira na biblioteca pública municipal, onde nós desenvolvemos um trabalho de estudo, de aperfeiçoamento, mas principalmente de contato com a cultura. É aberto para todos conhecerem e participarem gratuitamente”, enfatizou.

O Grupo de Teatro Municipal de Rio Negro tem como objetivo:

Promover e desenvolver a cultura e a tradição cênica.

Proporcionar a recreação através da arte cênica e abrilhantar festividades promovidas e apoiadas pelo município dentre outras.

Oferecer oportunidade de formação musical a crianças, jovens, e adultos do município.

Buscar e acolher crianças, adolescentes e jovens e adultos que gostam e se interessem pelas artes cênicas, incentivá-los a se ingressarem nos estudos de teoria e prática.

Promover conhecimentos, lazer e entretenimento através da arte cênica, como meio de desenvolvimento cultural e artístico.

Incentivar a formação de novos atores/atrizes municipais, como meio de continuidade de suas ações de apoio à defesa social.

Como atribuições do grupo de teatro estão: a execução de peças teatrais em eventos do município, desenvolver e participar de ações, programas ou projetos de prevenção à violência que visem despertar, preservar ou resgatar o sentimento da vida em comunidade e de cidadania, em especial de jovens e adolescentes envolvidos em situação de vulnerabilidade social e elaborar e organizar peças teatrais variadas e ecléticas para as apresentações do grupo.

COMO PARTICIPAR

Os interessados em participar do Grupo de Teatro Municipal de Rio Negro devem residir preferencialmente no município de Rio Negro, estar matriculados regularmente na rede de ensino (caso esteja em idade escolar), agir com ética e respeito ao município e aos integrantes do grupo de teatro. Podem participar crianças, jovens e adultos, independentemente da idade. O quadro do Grupo de Teatro Municipal é composto por voluntários.

CULTURA NOS QUATRO CANTOS DE RIO NEGRO

Na noite do dia 4 de agosto, no evento Carreta Cultural e Feira das Araucárias, o grupo realizou a apresentação do espetáculo “O Colecionador de Histórias”. A grande estreia ocorreu no dia 24 de julho no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral. Na ocasião o espaço cultural recebeu um bom público que se encantou com a apresentação, que é uma comédia leve e divertida para toda a família.

Com o grupo de teatro a cultura está sendo levada para todas as comunidades do município, na cidade e no interior. Apresentações itinerantes na Fazendinha (dia 16 de agosto) e na Roseira (dia 24 de agosto), por exemplo, já estão sendo programadas. O Distrito de Lageado dos Vieiras também receberá o espetáculo com data a ser definida em breve.

Em outubro o grupo fará a estreia de um novo espetáculo, intitulado “Arlequim, servidor de dois amos”, um clássico mundial da Comédia dell’Arte, escrito pelo italiano Carlo Goldoni. Em dezembro será encenado um auto de natal que pretende encantar os espectadores e abrilhantar a programação cultural de fim de ano em Rio Negro.

SOBRE O GRUPO

O preparo do grupo vem acontecendo desde março deste ano em encontros semanais todas às segundas-feiras à noite, no Centro Cultural Agostinho Paizani Filho, anexo à Biblioteca Municipal.

As aulas são ministradas gratuitamente, abordando técnicas teatrais de consciência corporal, voz e improvisação. “É a oportunidade para aquela pessoa que gosta de arte e nunca pôde estar em cena, atuar”, declara o coordenador Henrique Gaio, que complementa: “O grupo é composto por diversos perfis de pessoas. São estudantes, professoras aposentadas, servidores públicos, profissionais liberais, vendedores, entre outros. Todos extremamente dedicados, talentosos e com o mesmo propósito: sair da rotina e entrar em contato com a arte e a cultura”.