Grupo Municipal de Teatro de Rio Negro é homenageado na Câmara de Vereadores

Nesta terça-feira o Grupo Municipal de Teatro de Rio Negro foi homenageado na Câmara Municipal de Vereadores ao receber a Moção de Aplausos, que é entregue às pessoas, empresas e grupos que realizam boas ações no município em prol da população rio-negrense. Alguns dos membros do grupo estiveram presentes para receber a homenagem.

O grupo também já foi premiado recentemente em outras regiões, onde sempre representa bem o município de Rio Negro nos palcos.

FAÇA PARTE

Os ensaios do Grupo Municipal de Teatro de Rio Negro acontecem toda segunda-feira no Centro Municipal de Cultura Agostinho Paizani Filho, com início às 19h. As aulas são ministradas gratuitamente, abordando técnicas teatrais de consciência corporal, voz e improvisação. Todos podem participar!

O primeiro Grupo Municipal de Teatro de Rio Negro foi oficialmente criado com a entrega do Decreto Municipal nº 94/2022 no dia 04 de agosto de 2022. O grupo tem como objetivos:

Promover e desenvolver a cultura e a tradição cênica.

Proporcionar a recreação através da arte cênica e abrilhantar festividades promovidas e apoiadas pelo município dentre outras.

Oferecer oportunidade de formação musical a crianças, jovens, e adultos do município.

Buscar e acolher crianças, adolescentes e jovens e adultos que gostam e se interessem pelas artes cênicas, incentivá-los a se ingressarem nos estudos de teoria e prática.

Promover conhecimentos, lazer e entretenimento através da arte cênica, como meio de desenvolvimento cultural e artístico.

Incentivar a formação de novos atores/atrizes municipais, como meio de continuidade de suas ações de apoio à defesa social.

Como atribuições do grupo de teatro estão: a execução de peças teatrais em eventos do município, desenvolver e participar de ações, programas ou projetos de prevenção à violência que visem despertar, preservar ou resgatar o sentimento da vida em comunidade e de cidadania, em especial de jovens e adolescentes envolvidos em situação de vulnerabilidade social e elaborar e organizar peças teatrais variadas e ecléticas para as apresentações do grupo.