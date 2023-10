Grupo Municipal de Teatro de Rio Negro é premiado em duas categorias

O Grupo Municipal de Teatro de Rio Negro participou recentemente do 8¬ļ Festival de Teatro de Colombo (FETECO), com a pe√ßa ‚ÄúCabar√© Flashback‚ÄĚ. O festival teve a apresenta√ß√£o de 20 espet√°culos entre os g√™neros infantis, com√©dia, contempor√Ęneo, musical, e drama.

A pe√ßa ‚ÄúCabar√© Flashback‚ÄĚ tamb√©m foi apresentada em Rio Negro na √ļltima semana no Cine Teatro Ant√īnio Candido do Amaral e encantou o p√ļblico presente. Este novo espet√°culo teatral se passa durante uma noite de festa, onde acontecem v√°rias situa√ß√Ķes c√īmicas. A pe√ßa foi escrita na primeira metade do s√©culo XX pelo dramaturgo alem√£o Karl Valentin e agora foram adaptadas para o contexto atual pelo grupo de teatro.

Durante o festival em Colombo o Grupo Municipal de Teatro de Rio Negro conquistou dois pr√™mios. Na ocasi√£o foram v√°rias indica√ß√Ķes, conferindo ao grupo rio-negrense o pr√™mio de melhor dire√ß√£o (por Henrique Gaio) e destaque do festival (para Miriam Thomazi).

Na manhã desta quarta-feira (04), o diretor Henrique Gaio esteve no gabinete do prefeito James Karson Valério, juntamente com a secretária de cultura e turismo, Jussara do Rocio Heide, para apresentar os troféus conquistados.

Na ocasião, Henrique Gaio, que também é gerente executivo do Sesc Rio Negro, convidou o prefeito para prestigiar a 42ª Semana Literária do Sesc e Feira do Livro, que ocorre do dia 04 a 07 de outubro em Rio Negro.

Os ensaios do Grupo Municipal de Teatro de Rio Negro acontecem toda segunda-feira no Centro Municipal de Cultura Agostinho Paizani Filho, com início às 19h. As aulas são ministradas gratuitamente, abordando técnicas teatrais de consciência corporal, voz e improvisação. Todos podem participar!

O primeiro Grupo Municipal de Teatro de Rio Negro foi oficialmente criado com a entrega do Decreto Municipal n¬ļ 94/2022 no dia 04 de agosto de 2022. O grupo tem como objetivos:

Promover e desenvolver a cultura e a tradição cênica.

Proporcionar a recreação através da arte cênica e abrilhantar festividades promovidas e apoiadas pelo município dentre outras.

Oferecer oportunidade de formação musical a crianças, jovens, e adultos do município.

Buscar e acolher crianças, adolescentes e jovens e adultos que gostam e se interessem pelas artes cênicas, incentivá-los a se ingressarem nos estudos de teoria e prática.

Promover conhecimentos, lazer e entretenimento através da arte cênica, como meio de desenvolvimento cultural e artístico.

Incentivar a forma√ß√£o de novos atores/atrizes municipais, como meio de continuidade de suas a√ß√Ķes de apoio √† defesa social.

Como atribui√ß√Ķes do grupo de teatro est√£o: a execu√ß√£o de pe√ßas teatrais em eventos do munic√≠pio, desenvolver e participar de a√ß√Ķes, programas ou projetos de preven√ß√£o √† viol√™ncia que visem despertar, preservar ou resgatar o sentimento da vida em comunidade e de cidadania, em especial de jovens e adolescentes envolvidos em situa√ß√£o de vulnerabilidade social e elaborar e organizar pe√ßas teatrais variadas e ecl√©ticas para as apresenta√ß√Ķes do grupo.