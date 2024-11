Grupo Municipal de Teatro de Rio Negro participa de festival em Colombo

O primeiro Grupo Municipal de Teatro de Rio Negro foi oficialmente criado em agosto de 2022 através do Decreto Municipal nº 94/2022. Desde então o grupo vem se destacando cada vez mais em toda a região com apresentações que encantam o público.

Na última quarta-feira o Grupo Municipal de Teatro participou da 9ª edição do Festival de Teatro de Colombo-PR (FETECO), realizado no Centro de Artes e Esportes Unificados – Daniel de Jesus Rosa (CEU das Artes). O evento é uma ação do Departamento de Cultura, parte integrante da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude da cidade de Colombo. O grupo de Rio Negro apresentou duas peças no festival:

Em Guerra: Uma tragicomédia irônica que mostra o quanto as notícias podem se tornar absurdas em tempos de uma guerra sem fim entre dois países imaginários.

Um Sonho de Faustino: O espetáculo é livremente inspirado no poema trágico Fausto (Faust), um clássico da literatura mundial escrito pelo alemão Johann Wolfgang von Goethe, no século XVIII. Dentre as muitas adaptações realizadas mundialmente, esta é uma versão leve e descontraída.

O objetivo do festival de Colombo é promover as manifestações artísticas e culturais, descobrir novos talentos e incentivar grupos teatrais, além de proporcionar a integração entre os artistas profissionais ou amadores. Após o encerramento das apresentações, no dia 23 de novembro, às 19h, haverá uma premiação.

O Grupo Municipal de Teatro de Rio Negro conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Rio Negro. Tem como diretor o profissional Henrique Gaio. Os ensaios acontecem toda segunda-feira no Centro Municipal de Cultura Agostinho Paizani Filho, com início às 19h. Participe! As aulas são ministradas gratuitamente, abordando técnicas teatrais de consciência corporal, voz e improvisação.