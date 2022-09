Grupo Municipal de Teatro de Rio Negro se apresenta na Comunidade da Fazendinha

Na noite da última terça-feira (30), o Grupo Municipal de Teatro de Rio Negro realizou na comunidade da Fazendinha o espetáculo “O Colecionador de Histórias”. O evento – com entrada gratuita – ocorreu no Ginásio de Esportes Irmãos Haide, anexo a Escola Municipal João Braz de Oliveira e Escola Estadual Ana Schelbauer Braz de Oliveira.

A ação integra os objetivos da Prefeitura Municipal – Secretaria de Cultura e Turismo de levar cultura a todas as regiões do município. O prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, prestigiou o evento e enalteceu a importância do teatro e dos integrantes: “Foi um momento importante para a nossa cidade, pois evidenciar a cultura é motivar a todos para a sensibilidade. Parabéns aos nossos talentos e para a Secretaria de Cultura”.

Sobre a peça: na praça da pequena cidade, um homem misterioso escuta as mais fantásticas histórias dos moradores para decidir quem irá receber um valioso prêmio. O espetáculo é uma divertida comédia inspirada em fatos reais, contados pelos integrantes do grupo teatral.

O Grupo Municipal de Teatro de Rio Negro foi oficialmente criado através do Decreto Municipal nº 94/2022. Tem como objetivo:

Promover e desenvolver a cultura e a tradição cênica.

Proporcionar a recreação através da arte cênica e abrilhantar festividades promovidas e apoiadas pelo município dentre outras.

Oferecer oportunidade de formação musical a crianças, jovens, e adultos do município.

Buscar e acolher crianças, adolescentes e jovens e adultos que gostam e se interessem pelas artes cênicas, incentivá-los a se ingressarem nos estudos de teoria e prática.

Promover conhecimentos, lazer e entretenimento através da arte cênica, como meio de desenvolvimento cultural e artístico.

Incentivar a formação de novos atores/atrizes municipais, como meio de continuidade de suas ações de apoio à defesa social.

Como atribuições do grupo de teatro estão: a execução de peças teatrais em eventos do município, desenvolver e participar de ações, programas ou projetos de prevenção à violência que visem despertar, preservar ou resgatar o sentimento da vida em comunidade e de cidadania, em especial de jovens e adolescentes envolvidos em situação de vulnerabilidade social e elaborar e organizar peças teatrais variadas e ecléticas para as apresentações do grupo.

COMO PARTICIPAR

Os interessados em participar do Grupo de Teatro Municipal de Rio Negro devem residir preferencialmente no município de Rio Negro, estar matriculados regularmente na rede de ensino (caso esteja em idade escolar), agir com ética e respeito ao município e aos integrantes do grupo de teatro. Podem participar crianças, jovens e adultos, independentemente da idade. O quadro do Grupo de Teatro Municipal é composto por voluntários.

O preparo do grupo vem acontecendo desde março deste ano em encontros semanais todas às segundas-feiras à noite, no Centro Cultural Agostinho Paizani Filho, anexo à Biblioteca Municipal.